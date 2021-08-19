Vitor Pereira'dan güldüren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
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Vitor Pereira'dan güldüren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın dünkü basın toplantısındaki samimi açıklamalarıyla taraftarın sevgisini topladı. Portekizli hocanın komik itirafı kahkahalara neden oldu. Pereira, "Sihirli bir değneğim yok. Çalıştıkça gelişeceğiz. Futbolun stresi yüzünden saçımız dökülüyor" dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Helsinki ile oynanacak zorlu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Pereira'nın esprili yanıtları basın mensuplarını kahkahaya boğdu.

"İYİ SONUÇ ALMAMIZ GEREKİYOR"

Portekizli hoca karşılaşma hakkında, "HJK Helsinki, fiziksel olarak iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Ligleri başladığı için avantaja sahipler. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor. İki oyuncumuzun sakatlığı işimiz zor ama oyuncularım elinden geleni yapacak" dedi.

Vitor Pereira'dan güldüren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor

"SİHİRBAZ DEĞİLİM"

Savunma hatalarıyla ilgili sorulan Pereira, "İlk maçta savunma anlamında biraz sıkıntı yaşadık. Bu hataları düzeltmek için saha içi ve saha dışında çalışıyoruz. Çalışma şeklimizi devam ettirdiğimiz takdirde gün gün, hafta hafta çok daha iyi olacağız. Futbolda hatalar yaparsınız, her zaman bir önceki maçta yaptığınız hataları düzeltmek için çalışırsınız. Savunmada sıkıntılar yaşadık ve bu hatalarımızı düzeltmek için çalışıyoruz.

Sihirbaz değilim, sihirli bir değneğim yok. Çalıştıkça gelişeceğiz. Futbolun stresinden dolayı saçımız dökülüyor" ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira'dan güldüren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (2)
MOJO RİSİN: Bi halt olmadığını biz biliyoruz da.. maalesef yönetim bilmiyor..sihirbaz değilsin evet.. işin sadece bu kadar değerli bir kadroyu yönetip Helsinki yi yenmek.. çok zor biliyoruz ama dene işte şansını..
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UĞUR DURAN: oynattığı sistem yüzünden geçen yılın bence iki başarılısı Thiam ve Ozan gönderildi. Alanya'dan alınan Coulker forma bile giyemedi. Takımda halazırda golcü yok ve bu akşam play off maçına çıkıyor. Helsinki küçümsenecek takım değil. Vitor'un doğru yolda olduğunu düşünmüyorum.
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Vitor Pereira'dan güldüren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor - Haberler Spor
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