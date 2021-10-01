Vitor Pereira'dan bir ilk! Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak - Haberler Spor
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Vitor Pereira'dan bir ilk! Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Olympiakos maçında oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı. Vitor Pereira, Yunan ekibiyle oynanan maç hariç tüm karşılaşmalarda 90 dakika forma giyen ve artık yorgunluk belirtisi göstermeye başlayan Brezilyalı futbolcuyu pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında dinlendirme kararı aldı.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en istikrarlı futbolcusu olan Luiz Gustava Süper Lig ve Avrupa'da oynanan tüm maçlarda forma giydi. Son Olympiakos maçında performansıyla taraftarın tepkisini çeken deneyimli orta saha, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak.

İLK KEZ KESİK YİYECEK

Akşam'da yer alan habere göre; Vitor Pereira, yorgunluk emareleri göstermeye başlayan Luiz Gustavo'yu Süper Lig'de pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında dinlendirmeyi planlıyor. Bu sezon tüm maçlara ilk 11'de başlayan Luiz Gustavo, Kasımpaşa karşılaşmasında ilk kez kesik yiyecek.

"TAKIMA İSTEDİĞİM GİBİ YARDIM EDEMEDİM"

Öte yandan Olympiakos maçı sonrası konuşan ve kötü oynadığını kabullenen Luiz Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğu alıyorum. Takıma istediğim gibi yardım edemedim. Bu maçın seviyesine çıkamadık. Kötü oynadık. Onlar da iyi oynayıp kazandılar" ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira'dan bir ilk! Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
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