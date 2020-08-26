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Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi

Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin, Başakşehir'e Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i ile bir miktar para önerdiği ileri sürüldü.

26.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:39

Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin, Edin Visca ısrarı devam ediyor.

Başakşehir ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık iki yıldızını da gözden çıkaran yönetim, bir miktar para ödemeyi de kabul ediyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Başakşehir'in Visca'ya karşılık takasta Ozan Tufan artı para istediği belirtilirken, Fenerbahçe ise Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i öneriyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun önceki gün bir restaurantta buluştuğu Edin Visca'nın da Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

347 MAÇ 100 GOL 98 ASİST

Tam 9 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, bu süreçte takımın hücumuna büyük güç kattı. Başakşehir'in şampiyonluğunda da kilit rol oynayan Boşnak futbolcu, İstanbul ekibiyle toplam 347 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 100 kez rakip fileleri havalandırdı, 98 de asist yaptı.

(Kaynak: Sporx)

Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Haber Yorumları (1)
HOCA: Deniz dırar sadık serdar tolgay zanka frey mevlüt hepsini verin visca yı alın. Çünkü hep bir adam etmez..
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