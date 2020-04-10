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Ekonomi

Virüs salgını gıda dışında tüm sektörleri vurdu!

IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, küresel PMI verilerinin nisanda daha da kötüleşeceğini, gıda dışında tüm sektörlerde daralma gözlemlendiğini ve krizin gelişen ülkelerde ithalat maliyetlerini artırdığını söylüyor.

10.04.2020 05:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 05:02
Virüs salgını gıda dışında tüm sektörleri vurdu!

IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, küresel PMI verilerinin nisanda daha da kötüleşeceğini, gıda dışında tüm sektörlerde daralma gözlemlendiğini ve krizin gelişen ülkelerde ithalat maliyetlerini artırdığını söylüyor.

Kaynak: Dunya.com

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