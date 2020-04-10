Virüs salgını gıda dışında tüm sektörleri vurdu! IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, küresel PMI verilerinin nisanda daha da kötüleşeceğini, gıda dışında tüm sektörlerde daralma gözlemlendiğini ve krizin gelişen ülkelerde ithalat maliyetlerini artırdığını söylüyor.

IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, küresel PMI verilerinin nisanda daha da kötüleşeceğini, gıda dışında tüm sektörlerde daralma gözlemlendiğini ve krizin gelişen ülkelerde ithalat maliyetlerini artırdığını söylüyor. Kaynak: Dunya.com