VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.509 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.512,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.509 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, 1.490-1.520 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.507,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasalarda tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler nedeniyle fiyatlama zorluklarının devam ettiğini ve oynaklığın bu hafta da yüksek olabileceğini bildirdi.

Bugün, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.526 puanın direnç, 1.490 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.