VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.233,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.233,00 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.232,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altında 1.233,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 azalışla 1.241,25 puandan tamamlaması sonrası, akşam seansında da düşüşünü sürdürdü.

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin'de beklentilerden kötü gelen sanayi üretimi verilerinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyrin izlendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, sanayi üretimi ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.226 ve 1.214 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA