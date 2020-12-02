Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

02.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:40

- Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın Sivas'ta DG Sivasspor ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Villarreal, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın Sivas'ta DG Sivasspor ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Villarreal, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Unai Emery yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

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İspanya ekibi idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.

Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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