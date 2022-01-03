İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin kritik mücadelesinde Villarreal ile Levante kozlarını paylaşacaklar. Karşıaşma ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Villarreal - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

VİLLARREAL - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN?

Villarreal - Levante maçı 3 Ocak Pazartesi saat 21:00'da oynanacak.

VİLLARREAL - LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Levante maçı 3 Ocak Pazartesi saat 21:00'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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