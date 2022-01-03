Villarreal - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Villarreal ile Levante karşı karşıya gelecek. Maçın günü, saat, kanalı spor severler tarafından merak ediliyor. Peki Villarreal - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin kritik mücadelesinde Villarreal ile Levante kozlarını paylaşacaklar. Karşıaşma ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Villarreal - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
VİLLARREAL - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN?
Villarreal - Levante maçı 3 Ocak Pazartesi saat 21:00'da oynanacak.
VİLLARREAL - LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?
Villarreal - Levante maçı 3 Ocak Pazartesi saat 21:00'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
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