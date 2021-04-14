(VİDEO-GRAFİK)Türkiye'nin "iki tekerlekli taşıt" ihracatında ilk çeyrekte yüzde 81'lik artış

-Türkiye'deki bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet imalatçılarının ihracat verilerinin infografik sunumu Türkiye'deki bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet imalatçıları, yılın ilk çeyreğinde 84 ülkeye 31 milyon 665 bin dolarlık ihracat yaptı.