(VİDEO-GRAFİK)Türkiye'nin "iki tekerlekli taşıt" ihracatında ilk çeyrekte yüzde 81'lik artış
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(VİDEO-GRAFİK)Türkiye'nin "iki tekerlekli taşıt" ihracatında ilk çeyrekte yüzde 81'lik artış

Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca - Haberler | Ekonomi

-Türkiye'deki bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet imalatçılarının ihracat verilerinin infografik sunumu Türkiye'deki bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet imalatçıları, yılın ilk çeyreğinde 84 ülkeye 31 milyon 665 bin dolarlık ihracat yaptı.

-Türkiye'deki bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet imalatçılarının ihracat verilerinin infografik sunumu Türkiye'deki bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet imalatçıları, yılın ilk çeyreğinde 84 ülkeye 31 milyon 665 bin dolarlık ihracat yaptı.

(VİDEO-GRAFİK)Türkiye'nin 'iki tekerlekli taşıt' ihracatında ilk çeyrekte yüzde 81'lik artış
(VİDEO-GRAFİK)Türkiye'nin 'iki tekerlekli taşıt' ihracatında ilk çeyrekte yüzde 81'lik artış
(VİDEO-GRAFİK)Türkiye'nin 'iki tekerlekli taşıt' ihracatında ilk çeyrekte yüzde 81'lik artış
(VİDEO-GRAFİK)Türkiye'nin 'iki tekerlekli taşıt' ihracatında ilk çeyrekte yüzde 81'lik artış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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