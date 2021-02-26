(VİDEO GRAFİK) - Süper Lig'de 27. haftanın programı

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Süper Lig'de 27. haftanın programını gösteren video grafik çalışması Süper Lig'in 27. haftası 26 Şubat Cuma günü 3 maç ile başlayacak. 27 Şubat Cumartesi günü 5 ve 28 Şubat Pazar günü ise 2 maç oynanacak. Haftayı maç oynamadan geçecek takım ise Hes Kablo Kayserispor olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca