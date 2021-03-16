(VİDEO GRAFİK) Çekici ihracatı 2021'e hızlı başladı
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(VİDEO GRAFİK) Çekici ihracatı 2021'e hızlı başladı

16.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:35

Türkiye'den yılın ilk 2 ayında 37 ülkeye çekici ihraç edildi.

Türkiye'den yılın ilk 2 ayında 37 ülkeye çekici ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan ve ihracat tutarı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 501 artış gösteren çekicilerin dış satımında bu eğilim şubatta da sürdü.

Çekici ihracatı geçen ay Şubat 2020'ye kıyasla yüzde 80 artış gösterdi.

Ocak ve şubatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 artışla 133 milyon 261 bin dolarlık çekici ihracatı yapıldı.

Her 5 çekiciden biri Almanya'ya gitti

Sektör temsilcileri 2 ayda ihracat yaptıkları 37 ülke içinde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Bu ülkeye yapılan çekici ihracatı ocak-şubat döneminde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 95 artarak 13 milyon 737 bin dolardan 26 milyon 848 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 20'sini oluşturdu.

İlk 10'da Avrupa ülkeleri var

Listenin ikinci sırasında Polonya yer aldı. Çekici üreticileri, bu ülkeye ocak-şubat ihracatını, 2020'nin aynı dönemine nazaran yüzde 440 artırarak 4 milyon 371 bin dolardan 23 milyon 636 bin dolara taşıdı.

İspanya ise aynı dönemde yüzde 161 yükseliş ve 20 milyon 119 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Ocak-şubat dönemi çekici ihracatında 2020'nin aynı dönemine göre İtalya yüzde 134 artış ve 17 milyon dolarla 4'üncü, Fransa yüzde 206 yükseliş ve 13 milyon 389 bin dolarla 5'inci, Hollanda yüzde 302 artış ve 8 milyon 547 bin dolarla 6'ncı, Slovakya yüzde 198 yükseliş ve 4 milyon 399 bin dolarla 7'nci, Macaristan yüzde 90 artış ve 4 milyon 150 bin dolarla 8'inci, Belçika yüzde 883 yükseliş ve 3 milyon 752 bin dolarla 9'uncu, Çekya da yüzde 166 artış ve 2 milyon 173 bin dolarla 10'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.

2020'nin ilk iki ayında ihracat yapılmayan Letonya, Umman, Bahreyn, Kosova, Özbekistan, Liberya, Kenya ve Kamerun'a da bu dönemde çekici gönderildi.

(VİDEO GRAFİK) Çekici ihracatı 2021'e hızlı başladı
(VİDEO GRAFİK) Çekici ihracatı 2021'e hızlı başladı
(VİDEO GRAFİK) Çekici ihracatı 2021'e hızlı başladı
(VİDEO GRAFİK) Çekici ihracatı 2021'e hızlı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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