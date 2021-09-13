Beşiktaş savunmasının en önemli ismi Domagoj Vida'nın Şampiyonlar Ligi maçında olmaması dikkat çekti. Bununla ilgili vatandaşlar "Vida Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mı? Vida Dortmund maçında neden yok? Vida Şampiyonlar Ligi maçında neden yok? Vida neden yok? ŞL Vida neden yok? CL Vida neden oynamıyor?" soruları araştırılmakta. Vida'nın Şampiyonlar Ligi maçında neden olmadığı ve kaç hafta olmayacağı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

DORTMUND MAÇINDA VİDA NEDEN YOK?

Domagoj Vida Süper Lig 4 Hafta mücadelesi Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Domagoj Vida en az 3 Hafta sahalardan uzak kalacak bu nedenle ligde Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay ve Sivasspor maçlarında ve Şampiyonlar Liginde oynanacak Dortmund ve Ajax maçlarında forma giyemeyecek.

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