Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Aboubakar ile yaptığı görüşmede Kamerunlu golcünün talepleri, yönetimi hayrete düşürdü. Aboubakar'ın, "Takımda en çok parayı Vida alıyor. En iyi oynayan futbolcu olarak ben de onun çizgisinde bir ücret isterim" dedi. Sergen Yalçın'ın, Aboubakar'a kesinlikle böyle bir maaşın verilmemesini ilettiği belirtildi.

Beşiktaş'ın sezonu çifte kupayla kapatmasında büyük payı bulunan Vincent Aboubakar'ın sözleşme yenilemek için siyah beyazlı kulüpten istediği para netleşti. Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Aboubakar, Vida'nın kazandığı parayı (3.5 milyon euro civarı) ücret talep etti.

"ONUN ÇİZGİSİNDE ÜCRET İSTERİM"

Bu sezon 1.5 milyon Euro'ya oynayan Kamerunlu santrfor, takımda en iyi performans gösteren futbolcunun kendisi olduğunu savunurken ücret konusunda Domagoj Vida'yı baz aldığını söyledi. Menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime taleplerini bildiren Vincent Aboubakar, "Takımda en çok parayı Vida alıyor. En iyi oynayan futbolcu olarak ben de onun çizgisinde bir ücret isterim" dedi.

YALÇIN'DAN VETO

Sakatlıkları ve kaprisi sebebiyle Sergen Yalçın'ın gözünden düşen Aboubakar'a, teknik ekipten onay çıkmadı. Yalçın, tüm şartlar düşünüldüğünde Abou'nun böyle bir ücreti hak etmediğini iletti. Aboubakar, 1.8 milyon euroyu kabul ederse sözleşme imzalanacak.

Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü
Beşiktaş yönetimi Aboubakar ile yaptığı pazarlıktan artık yoruldu
Beşiktaş yönetimi Aboubakar ile yaptığı pazarlıktan artık yoruldu
Süper Lig şike iddiasıyla çalkalanıyor! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Süper Lig şike iddiasıyla çalkalanıyor! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Murat Kurum Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Evgar İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 13:44:50. #1.14#

title