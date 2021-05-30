Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü

Beşiktaş'ın Aboubakar ile yaptığı görüşmede Kamerunlu golcünün talepleri, yönetimi hayrete düşürdü. Aboubakar'ın, "Takımda en çok parayı Vida alıyor. En iyi oynayan futbolcu olarak ben de onun çizgisinde bir ücret isterim" dedi. Sergen Yalçın'ın, Aboubakar'a kesinlikle böyle bir maaşın verilmemesini ilettiği belirtildi.

Beşiktaş'ın sezonu çifte kupayla kapatmasında büyük payı bulunan Vincent Aboubakar'ın sözleşme yenilemek için siyah beyazlı kulüpten istediği para netleşti. Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Aboubakar, Vida'nın kazandığı parayı (3.5 milyon euro civarı) ücret talep etti.

"ONUN ÇİZGİSİNDE ÜCRET İSTERİM"

Bu sezon 1.5 milyon Euro'ya oynayan Kamerunlu santrfor, takımda en iyi performans gösteren futbolcunun kendisi olduğunu savunurken ücret konusunda Domagoj Vida'yı baz aldığını söyledi. Menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime taleplerini bildiren Vincent Aboubakar, "Takımda en çok parayı Vida alıyor. En iyi oynayan futbolcu olarak ben de onun çizgisinde bir ücret isterim" dedi.

YALÇIN'DAN VETO

Sakatlıkları ve kaprisi sebebiyle Sergen Yalçın'ın gözünden düşen Aboubakar'a, teknik ekipten onay çıkmadı. Yalçın, tüm şartlar düşünüldüğünde Abou'nun böyle bir ücreti hak etmediğini iletti. Aboubakar, 1.8 milyon euroyu kabul ederse sözleşme imzalanacak.