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Victoria Beckham'dan gündem olan David Beckham açıklaması: Makyaj malzemelerimi kullanıyor

İngiliz tasarımcı Victoria Beckham, eski ünlü futbolcu eşi David Beckham'ın kendi markasına ait olan makyaj malzemelerini kullandığını söyledi. Beckham'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Victoria Beckham'dan gündem olan David Beckham açıklaması: Makyaj malzemelerimi kullanıyor
25.08.2020 19:58 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:05

Spice Girls'ün eski üyesi ve ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, eşi David Beckham için yaptığı itirafla gündeme geldi. Victoria, kozmetik ürünlerini eşi David Beckham üzerinde denediğini ve ürün yelpazesini sergilemek için eşinin mükemmel kişi olduğunu söyledi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Victoria Beckham, 45 yaşındaki eşi David Beckham'ın kendi makyaj markasının ürünlerini çok sevdiğini ve kullandığını belirterek "O benim en iyi modelim. David az önce cilt bakım serumunun bittiğine dair mesaj atmış. David buna bayılıyor. Ona biraz götüreceğim" dedi.

KENDİSİ DE SÖYLEMİŞTİ

Ünlü futbolcu daha önce de eşinin dudak nemlendiricilerini, kremlerini ve cilt bakım ürünlerini kullandığını itiraf etmişti ancak görünüşe göre Beckham eşinin makyaj malzemelerini de kullanıyor.

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