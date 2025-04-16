Victor Osimhen Ülker reklamı yayınlandı mı? Osimhen hangi reklamda oynadı?

Ünlü forvet oyuncusu Victor Osimhen'in rol aldığı reklam filmi, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. "Osimhen hangi reklamda oynadı?" sorusu ise özellikle taraftarlar tarafından araştırılıyor. Osimhen'in enerjisi ve sahadaki yeteneği, reklam filmine farklı bir boyut kazandırdı. Peki, Victor Osimhen Ülker reklamı yayınlandı mı? Osimhen hangi reklamda oynadı? İşte detaylar...

VICTOR OSIMHEN ÜLKER REKLAMI YAYINLANDI MI?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Ülker Çizi markasının yeni reklam filminde rol aldı. Reklamda, sosyal medyada popüler olan maskeli süper kahraman karakteri Çizimen ile birlikte kamera karşısına geçen Osimhen, sahadaki yeteneklerini ve enerjisini reklam filmine taşıdı. Reklamın sloganı ise "Çizi'yle açlığını yatıştır!" olarak belirlendi.