VFŞL'de Lig Aşaması sona erdi

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 9 hafta süren lig aşaması sona erdi. Mevsim finallerinde mücadele edecek altı takım Galatasaray Espor, Nasr Esports, GALAKTICOS, Papara SuperMassive, Dark Passage ve Beşiktaş oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 9 hafta süren lig aşaması sona erdi. Mevsim finallerinde mücadele edecek altı takımın belli olduğu ligi lider konumda bitiren takım ise Galatasaray Espor oldu. Nasr Esports, GALAKTICOS, Papara SuperMassive, Dark Passage ve Beşiktaş finallerinde mücadele edecek diğer takımlar oldu.

GALATASARAY ESPOR LİG AŞAMASINI LİDER TAMAMLADI

Galatasaray Espor bu mevsim çıktığı 18 karşılaşmada 15 galibiyet alarak lig aşamasını lider olarak tamamladı. Sarı kırmızılılar kendi tarihlerinde ilk defa bu başarıya ulaşırken mevsim finallerine de direkt olarak yarı finalden başlama hakkı kazandı.

Nasr Esports ikinci sırada yer alarak yarı finale yükselen bir diğer takım olurken GALAKTICOS ise üçüncü sırada yer aldı ve en yüksek seri başı olarak çeyrek finale adım attı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Lig aşaması sona erdiğinde Papara SuperMassive dördüncü, Dark Passage ise beşinci sırada yer aldı. Altıncı sıra için 5 Ronin, Beşiktaş ve fastPay Wildcats arasında bir puan eşitliği söz konusuydu. Eşitliği bozmak adına tiebreak maçlarına gidildi. Tiebreak maçlarının sonucunda Beşiktaş altıncı sıradan mevsim finallerine adım atmayı başardı.

Çeyrek finalin en yüksek seri başı olan GALAKTICOS'un rakibini seçmesiyle birlikte çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

14 Ağustos Cumartesi – 14.00 GALAKTICOS vs. Dark Passage

15 Ağustos Pazar – 14.00 Papara SuperMassive vs. Beşiktaş

Tiebreak mücadelelerinden mağlup ayrılan 5 Ronin ile fastPay Wildcast, lig aşamasını 9. sırada tamamlayan 1907 Fenerbahçe Espor ve son sıradaki Team Aurora için mevsim sona erdi.

YAZ MEVSİMİ'NDE ÇEYREK FİNAL MÜCADELELERİ

2021 Yaz Mevsimi çeyrek final mücadeleleri 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar Twitch/riotgamesturkish, Youtube/lolespor ve lolespor.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Bültenler