Veteriner Hekimleri Birliğinden sağlıklı hayvanlar için aşılama uyarısı
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Veteriner Hekimleri Birliğinden sağlıklı hayvanlar için aşılama uyarısı

Veteriner Hekimleri Birliğinden sağlıklı hayvanlar için aşılama uyarısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, aşılamanın etkili bir sağlık yatırımı olduğunu belirterek, "Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum ancak aşılamayla oluşturulur.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, aşılamanın etkili bir sağlık yatırımı olduğunu belirterek, "Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum ancak aşılamayla oluşturulur." uyarısında bulundu.

Eroğlu, 20 Nisan Dünya Hayvanları Aşılama Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şap, şarbon, brucella, sığır vebası gibi hayvanlarda görülen, verim kayıpları ve ölümlerle ekonomik olarak ciddi etkiler bırakan hastalıkların Türkiye'de hayvansal üretimin yüzde 10'unu, dünyada ise yüzde 20'sini yok ettiğini aktardı.

Bu hastalıklarla mücadelede en önemli konunun koruyucu hekimlik uygulamaları olduğunu, korunmanın tedaviden hem daha etkili hem de daha ekonomik olduğunu ifade eden Eroğlu, bunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla tecrübe edildiğine işaret etti.

Korunmanın ilk basamağında yer alan aşılamanın, daha az maliyetli ve etkili bir sağlık yatırımı olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum ancak aşılamayla oluşturulur. Aşılama, koruyucu veteriner hekimlik, hayvan sağlığı ve refahının artırılması, insanların hayvanlardan geçen zoonotik hastalıklara maruz kalma ve gıda güvenliği açısından oluşan risklerin azaltılması bakımından vazgeçilmez bir araçtır. Aşılama yapılmaması durumunda hayvan yetiştiricilerinin gelirleri de önemli ölçüde düşmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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