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Vestel Venüs Sultanlar Ligi; THY: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10.hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, THY'na 3-0 mağlup oldu.

23.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:36
Vestel Venüs Sultanlar Ligi; THY: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Sultanlar Ligi 10.hafta karşılaşmasında Kadın Voleybol Takımı, THY'na 3-0 mağlup oldu.


Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta PTT karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 10.hafta karşılaşmasında Burhan Felek Salonu'nda karşılaştığı THY'ye 3-0 mağlup oldu. İlk sette rakibi ile başa baş bir mücadele sergileyen Aydın'ın Sultanları ikinci ve üçüncü setlerde varlık gösteremezken, 25-23, 25-14 ve 25-17'lik setlerle rakibine 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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