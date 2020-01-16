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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devre heyecanı yarın başlayacak

2019-2020 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devre heyecanı yarın oynanacak Türk Hava Yolları-Fenerbahçe maçı ile başlayacak.

16.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:26
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devre heyecanı yarın başlayacak

2019-2020 Sezonu Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devre heyecanı yarın oynanacak Türk Hava Yolları-Fenerbahçe maçı ile başlayacak.


2019-2020 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devre heyecanı yarın, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 12. haftanın açılışında Türk Hava Yolları- Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Hafta PTT ile Atlasglobal Yeşilyurt arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.


Sultanlar Ligi'nde 12. hafta karşılaşmalarının programı ise şöyle:


Yarın


18.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Opet


19 Ocak Pazar


14.00 Aydın B.Şehir Bld. - VakıfBank


14.00 Beşiktaş - Karayolları


18.00 Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Bld.


18.30 Eczacıbaşı VitrA - Beylikdüzü Vol. İht.


20 Ocak Pazartesi


19.00 PTT - Atlasglobal Yeşilyurt - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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