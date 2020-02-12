Haberler » Spor » Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0 - Spor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

12.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:59
Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı 'ı 3-0 mağlup etti.


Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande


Antrenör: Alper Hamurcu


Beşiktaş: Doğa, Deniz, Zuhal, Tuğçe, Göknur, Gökçe, Ece, Verda, Zeynep, Sevval, Bengisu, Tuana


Antrenör: Mehmet Kamil Söz


Setler: (30-28),(25-18), (25-15)


Süre: 84 dakika (32, 28, 24) - AYDIN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler