Verizon Dünyada İlk Kez 5g Veri İletişimini Gerçekleştirdiğini Duyurdu

Verizon Dünyada bir ilke Bir Moto Z3 Cihazı ile İmza Attı. 5G Network Artık Hazır!



Verizon, Dünyada ilk Kez 5G Veri iletişimini Gerçekleştirdiğini Duyurdu. Elbette bunu yalnız başına gerçekleştirmedi. Ancak 5G Veri iletişimini Kullanan ilk Cihaz Moto Z3 oldu.

Verizon, Motorola, Qualcomm ve Samsung, bir "ticari 3GPP 5G Yeni Radyo (NR) ağı kullanarak bir akıllı telefona dünyanın ilk 5G veri iletimini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ayrıca 5G Veri İletişimini Kullanan ilk Cihaz Moto Z3 oldu.

Verizon Dünyada ilk kez 5G Veri iletişimini Gerçekleştirdiğini Duyurdu- Peki bunu nasıl yaptılar?



Öncelikle 5G Moto Mod Kullanan Bir Moto Z3 kullanıldı ve Bu Moto Mod 2019'da servisin hizmete girmesi ile satışa sunulacak. Verizon söz konusu spektrum ve Network'ü sağlarken, Motorola açık bir şekilde telefonuyla, Qualcomm ise Snapdragon X50 5G Modem paketi ile bu ilkte yer aldı. Görüntülü arama ve internet taraması yaparak söz konusu bağlantıyı test ettiler.

Şu anda, Verizon'un 5G servisi Amerika'da sadece birkaç şehirde kullanılabilmekte; evdeki internet için geniş bantı desteklemektedir ancak; birçok sağlayıcı hizmet vermeye hazır görünüyor. AT&T 5G ağını bu ay yayınlamaya hazır olacağını duyurdu mesela. Intel ise 5G Modem teknolojisi konusunda planlarını hızlandırdığını duyurmuştu. Yine de Qualcomm hala 5G modem konusunda lider durumda.

It's happening! This is the first time a 5G-upgradeable smartphone, the Moto Z3, is connecting to our 5G Ultra Wideband network. #FirstOn5G #Verizon #5G

— Verizon (@verizon) 14 Kasım 2018

Verizon