Verimlilik Proje Ödüllerinde Üçüncülük Ödülü Kardemir'in

KARDEMİR, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verimlilik proje ödüllerinde üçüncülük ödülü aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, ülkenin rekabet gücünün artırılmasına yönelik işletmelerdeki verimlilik çalışmalarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen 2018 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nde KARDEMİR, "Büyük Ölçekli İşletme Süreç İyileştirme" kategorisinde "Ray Profil Haddehanesinde Üretim, Kalite ve Verimlilik Artışı" projesiyle üçüncülük ödülüne layık görüldü. İşletmelerde verimlilik artışını desteklemeyi, verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan 2018 Verimlilik Proje Ödülleri, KOSGEB İdaresi Başkanlığı'nda düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı.

Ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç'e takdim edildi. Etkinliğe ayrıca KARDEMİR Genel Müdür Vekili Mansur Yeke, Haddehaneler Direktör Vekili Serkan Atamer ve Endüstri Mühendisliği Müdürü Zeren Karaarslan katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sürdürülebilir kalkınmanın yüksek verimlilikle mümkün hale geldiğini belirterek, "Verimlilik kavramı, aslında israfın önlenmesi olarak bizim kadim geleneğimizde çok önemli bir yere sahip. İnancımızın temelinde israftan kaçınmak var. Bu yüzden amacımız verimlilik anlayışını toplumumuzun her kesiminde yaygınlaştırarak, adeta yeni bir verimlilik hareketi başlatmaktır" dedi.

KARDEMİR, 98 adet proje başvurusunun yapıldığı yarışmada 21 bağımsız değerlendirici tarafından yerinde incelemeler yapılarak değerlendirmeye tabi tutulan firmalar arasından özenle seçilerek bu ödülü almaya hak kazandı. Tören sonrası Yönetim Kurulu Başkanımız Kamil Güleç; "Tüm sektörlerde olduğu gibi demir çelik sektöründe de keskin bir rekabet söz konusu. Şirketlerin rekabet güçlerini artırabilmesi ancak verimlilikle mümkün. Eğer işletmeleri verimli bir şekilde çalıştıramazsanız piyasada rekabet edemez, pazarda yer alamazsınız. Arkadaşlarımızın hazırladığı projenin ödül alması bizler için gurur vericidir. Projeye katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu tür projelerin devamlılığını diliyorum. Şirketimizde verimlilik her zaman odak noktamız olacaktır" dedi.

KARDEMİR; 2015 yılında da "Kontinü Haddehane İşletme Etkinliğinin Artırılması Projesi" ile Büyük Ölçekli Süreç İyileştirme kategorisinde ikincilik ödülü almıştı. - KARABÜK

Kaynak: İHA