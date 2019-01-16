Venezuela'da tüm taraflar 23 Ocak'ta sokağa iniyor

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Cabello, muhalefetin ülke genelinde protesto düzenleyeceği 23 Ocak'ta, iktidar yanlılarının da sokağa ineceğini duyurdu.

Venezuela'da tüm taraflar 23 Ocak'ta sokağa iniyor

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Cabello, muhalefetin ülke genelinde protesto düzenleyeceği 23 Ocak'ta, iktidar yanlılarının da sokağa ineceğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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