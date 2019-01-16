Venezuela'da tüm taraflar 23 Ocak'ta sokağa iniyor
Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Cabello, muhalefetin ülke genelinde protesto düzenleyeceği 23 Ocak'ta, iktidar yanlılarının da sokağa ineceğini duyurdu.
16 Ocak 2019 Çarşamba 23:30
Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Cabello, muhalefetin ülke genelinde protesto düzenleyeceği 23 Ocak'ta, iktidar yanlılarının da sokağa ineceğini duyurdu.