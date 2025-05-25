Venezia Juventus CANLI nereden izlenir? Serie A Venezia Juventus maçı ne zaman?

Venezia Juventus CANLI nereden izlenir? Serie A Venezia Juventus maçı ne zaman?
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Serie A'da haftanın en önemli maçlarından Venezia Juventus maçı öncesi Venezia Juventus maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Venezia Juventus maçına saatler kaldı. Peki, Venezia Juventus maçı hangi kanalda? Venezia Juventus maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Venezia Juventus maçı hangi kanalda? Venezia Juventus maçı öncesi Venezia Juventus maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Serie A'in önemli mücadelelerinden Venezia Juventus maçı detayları araştırılıyor. Peki, Venezia Juventus maçını hangi kanal veriyor? İşte Venezia Juventus maçı yayın bilgisi haberimizde! Venezia Juventus CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

VENEZİA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezia ile Juventus arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

VENEZİA JUVENTUSMAÇI SAAT KAÇTA?

Venezia Juventus maçı, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Venezia Juventus maçı, saat 21:45'te başlayacak.

VENEZİA JUVENTUS MAÇI KAÇ KAÇ?

Venezia Juventus maçı henüz başlamadı.

VENEZİA JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Venezia ve Juventus, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Venedik'da, Pierluigi Penzo Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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