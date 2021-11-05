Velotürk Gran Fondo Çeşme heyecanı

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - Türkiye'ye bisiklet sporunda yeni bir soluk getiren Velotürk Gran Fondo'nun hafta sonu yapılacak Çeşme etabı yarın başlayacak. Toplam 21 ülkeden 1500 amatör ve profesyonel bisikletçinin pedal çevireceği Çeşme Velotürk Gran Fondo by Carraro, Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenecek. 110 kilometrelik Carraro Parkuru ve 63 kilometrelik Toyota Hybrid Parkuru olmak üzere iki farklı yarışa ev sahipliği yapacak organizasyonda 46 yabancı sporcu yarışacak. Ülkemizden ise 41 şehirden sporcular Çeşme'ye gelecek. Her iki yarışın start ve finiş noktaları ise Çeşme Şehir Merkezi olacak.

PEDALLAR ÇOCUKLAR İÇİN DÖNECEK