Son yarışı oldu! Veliefendi'de atıyla yere yığılan kadın jokey, hayatını kaybetti

Türkiye Jokey Kulübü, 5 Eylül Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda talihsiz kazaya karışan Macar jokey Eszter Jeles'in yaşam savaşına yenik düştüğünü duyurdu.

KAZA NASIL OLDU?

Fanatik'in aktardığı habere göre; 1600 metre çim pistte koşulan yarışın son 1000 metresine gelindiğinde, Fransız binici Tracy Menuet, önündeki rakibine takılarak atıyla birlikte devrildi.

Bu ikiliyi hemen arkasında takip eden Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak atıyla birlikte yere yıkıldı. İzleyicilerin yüreklerinin ağzına geldiği kaza sonrasında iki kadın binici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fransız binici Tracy Menuet tedavisinin ardından taburcu olurken, ağır yaralanan Jeles, ameliyata alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Jeles, dün yaşam savaşını kaybetti.

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