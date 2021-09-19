Son yarışı oldu! Veliefendi'de atıyla yere yığılan kadın jokey, hayatını kaybetti - Haberler Spor
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Son yarışı oldu! Veliefendi'de atıyla yere yığılan kadın jokey, hayatını kaybetti

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5 Eylül Pazar günü Veliefendi Hipodromu'ndaki Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda, rakibine takılınca atıyla birlikte yere yığılan Macar joker Eszter Jeles, 13 günlük yaşam mücadelesi sonrası hayatını kaybetti. Macar jokeyin ölümü spor dünyasını yasa boğdu.

Türkiye Jokey Kulübü, 5 Eylül Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda talihsiz kazaya karışan Macar jokey Eszter Jeles'in yaşam savaşına yenik düştüğünü duyurdu.

Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan kadın jokey, hayatını kaybetti

KAZA NASIL OLDU?

Fanatik'in aktardığı habere göre; 1600 metre çim pistte koşulan yarışın son 1000 metresine gelindiğinde, Fransız binici Tracy Menuet, önündeki rakibine takılarak atıyla birlikte devrildi.

Bu ikiliyi hemen arkasında takip eden Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak atıyla birlikte yere yıkıldı. İzleyicilerin yüreklerinin ağzına geldiği kaza sonrasında iki kadın binici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fransız binici Tracy Menuet tedavisinin ardından taburcu olurken, ağır yaralanan Jeles, ameliyata alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Jeles, dün yaşam savaşını kaybetti.

Son yarışı oldu! Veliefendi'de atıyla yere yığılan kadın jokey, hayatını kaybetti

Son yarışı oldu! Veliefendi'de atıyla yere yığılan kadın jokey, hayatını kaybetti
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Haber: Son yarışı oldu! Veliefendi'de atıyla yere yığılan kadın jokey, hayatını kaybetti - Haberler Spor
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