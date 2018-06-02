Vefa Küçük, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a Çağrıda Bulundu

Fenerbahçe'de Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı başladı. Yeniden Divan Başkanı seçilen Vefa Küçük, Genel Kurul'da açıklamalar yaptı. Küçük, kongrenin Fenerbahçe ve Türk sporuna yakışır şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

RAMAZAN VE TEŞEKKÜR MESAJI

"Hayırlı bir günde Ramazan ayında kulübümüzün 3 yıllık daha yönetimine talip olanların seçiminde bizi seçtiğiniz için teşekkür ederim. Fenerbahçe tarihinin en büyük seçiminde bizi göreve getirdiğiniz için teşekkür ederim."

"FENERBAHÇE VE TÜRK SPORUNA YAKIŞIR ŞEKİLDE YAPMAMIZ GEREKİR"

"Bugün gerçekten Fenerbahçe ve Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlk kez kendi stadımızda başkan adayları projelerini anlatacak. Yarın da bir tanesi kazanacak. Kongrenin Fenerbahçe'ye, bize ve yakışır şekilde, Türk sporuna yakışır şekilde yapmamız gerekir."

"ADİL VE TARAFSIZ BİR KONGRE OLMALI"

"Kenan Evren Lisesi'nde bugün ve yarın 13.30'da bitecek sınavlar var. Kaymakamlığın da özel ricası var. Bu süre içerisinde fazla ses çıkarmamamız konusunda ricada bulunuyorum. Herkes kendi istediği başkana destek vermek için konuşma yapacaktır. Belli nezaket içerisinde Fenerbahçe armasına yakışır şekilde olmasını rica ediyorum. Hiç kimsenin konuşmasına müdahalede bulunmak istemiyoruz. Yarın sadece oylar verilecek. Sandıklar hazır. Sandık kurullarımız belirlendi. Sandık kurullarında Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un belirlediği 38 isim yer alacak. İnşallah adil tarafsız bir kongre sürecini geride bırakırız. Ramazan ayı sebebiyle de daha hassas davranmanızı rica ediyorum."

SATAŞMALAR VE SÖZ HAKKI AÇIKLAMASI

"Zaman zaman ben de seçime girmiş bir kişiyim. İki başkan adayı söyleyeceklerinin hepsini tüm Türkiye'yi gezerek söylediler. Hedeflerini, projelerini izah ettiler. Başkan adaylarının konuşmalarında bir süre yoktur. İstedikleri kadar konuşabilirler. Konuşmaların içerisinde bir başkan adayı, diğer başkan adayına sataşmada bulunulursa diğer tarafa söz hakkı vereceğim. Bunun kararı bana ait. Engelli üyelerimiz için ayrı bir kapı hazırlandı. Refakatçiye ihtiyacı varsa refakatçıların hiçbir şeye müdahale etmemeleri kaydıyla onları da destek için yanlarında bulunduracağız."