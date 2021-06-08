Vedat Muriqi'e büyük ayıp! İtalya devlet kanalında Kosovalı oyuncuya 'eşek' benzetmesi yapıldı

Lazio'nun Sportif Direktörü Tare'nin mafya ile Vedat transferinde usulsüzlük yaptığı iddiaları İtalya'yı karıştırdı. İtalya'nın ünlü menajerlerinden Morabito, Rai 3 yayınında bu transferle ilgili birtakım iddialarda ve çirkin yorumlarda bulundu. Morabito'nun, "Kesinlikle 'eşek' bir futbolcu için 18 milyon euro ödediler. Lazio'nun eski hocası İnzaghi bana 'Onu görünce saçımı başımı yoluyorum. Çok kötü bir oyuncu' dedi. Çok kötü bir oyuncu gerçekten" sözleri büyük tepki çekti.

İtalya futbolunun ünlü menajerlerinden Vincenzo Morabito, Rai 3 yayınında Vedat Lazioya transferi ve bir diğer ünlü menajer Mino Raiola ile ilgili iddialarda bulundu. Daha sonra iddianın tarafları Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ve Mino Raiola bu iddialara cevap verdi.

"FATURALAR ÖDENİYORSA ARAŞTIRILMAZ"

"Sözleşmeler kulüpler dışında sadece İtalya Futbol Federasyonu'na gönderilir ama faturalar gönderilmez." diyerek sözlerine başlayan Morabito, Mino Raiola'nın Malta'da paravan olarak kullandığı bir kulübü olduğunu iddia ederek, "Sadece kulüplerin bildiği bir kulüp. Eğer faturalarını zamanında ödüyorsa kimse bu kulübü araştırmaz. Doğal olarak finans müfettişleri ve savcılar da işin içerisine dahil olmaz. Sonsuza kadar böyle devam eder?" ifadelerini kullandı.

"VEDAT'I GÖRÜNCE SAÇIMI YOLUYORUM"

Vedat Muriqi transferine de değinen Morabito, "Igli Tare'nin Arnavutluk'un İstanbul Konsolosu olan bir kardeşi var (Genti Tare) ve kesinlikle 'eşek' bir futbolcu için 18 milyon euro ödediler. Simone Inzaghi (Lazio'nun eski teknik direktörü) ile bir gün konuştum, bana, 'Onu ne zaman sahada görsem saçımı başımı yoluyorum. Stefan Radu, Murictryi parmak arası terlikle bile savunabileceğini söyledi. Çok kötü bir oyuncu' dedi" ifadelerini kullandı.

"18 MILYON EURO VE OSTONE KOMISYONLAR"

Italyan menajer, "Muriqi için 18 milyon euro! Bir de üstüne 5 tane menajere komisyon paraları... Yani, 18 milyon euro Lazio için çok büyük para ve korkunç bir transfer hatası" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"BU İDDİALAR ASILSIZDIR"

Lazio Sportif Direktörü Tare, programdan sonra yaptığı açıklamada, "Tüm bu iddialar tamamen kaynaksız ve dayanaksızdır. Avukatlarım, bu iddialarla ilgili yasal süreci başlatmışlardır" ifadelerini kullandı.

"MAHKEMEYE GİDECEĞİZ"

Mino Raiola ise kızgın bir şekilde, "Devlet televizyonu olan RAI'de, halkın paraları kullanılarak böyle yalan yanlış haberler üretilmesi utanç verici. RAI, ciddi gazetecilik yapmakla görevlidir. Malta'ya bir tane gazeteci bile gönderse yalan olduğunu anlayacaklar. Bu hata affedilemez. Çünkü, itibarıma gölge düşürmeye çalıştılar. Avukatlarım, bu haber nedeniyle harekete geçti. Mahkemeye gideceğiz. Umarım kanal ve iddia sahibi geri adım atmazlar" dedi.

"VEDAT İÇİN BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"

Lazio'nun futbolcusu Radu da, "Ben böyle bir şey söylemedim. O benim takım arkadaşım. Kesin olarak belirtiyorum söylemedim. Bu tür davranışlar sergilemem. Avukatlarım gerekeni yapacaktır" diye konuştu.