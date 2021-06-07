Vedat Muriqi transferinde skandal! Usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma açıldı

İtalya Ekonomi Bakanlığı'na bağlı müfettişler, Vedat Muriqi transferi üstünden kulübe kesilen komisyonlarla ilgili Sportif Direktör Igli Tare'ye soruşturma başlattı. Tare'nin gizlice sahip olduğu bir bahis ajansını da mafyaya satmak isterken yakalandığı iddia edildi. Konunun Fenerbahçe'ye ne gibi sıkıntı doğuracağı hakkında şimdilik net bir bilgi yok.

İtalya'nın ünlü kulübü Lazio'nun üstünde karabulutlar dolaşıyor. La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre; İtalya Ekonomi ve Finans Bakanlığı'na bağlı müfettişler, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare üzerinden soruşturma başlattı. Arnavut futbol adamının hemşehrileri ve İtalyan mafları ile girdiği 'kirli' ilişkiler olduğu belirtildi.

Bu ilişkilerin zirveye çıktığı noktanın ise Vedat Muriqi transferi üstünden Lazio'ya kesilen sahte faturaların olduğu kaydedildi.

İşte haberden öne çıkanlar:

"Sicilya Mafyası ile Kalabriya mafyası, yurtdışında yer alan bir bahis şirketine yatırım yapmak için ortaklık kurdu. Sicilya Mafyası, Bakanlık müfettişlerine göre Barjami'nin yönettiği bir bahis şirketini satın almakla ilgilendi, Bari Savcılığı'nın iddiasına göre bu bahis şirketinin sahipleri Arnavutluk'un Türkiye konsolosu, Lazio Sportif Direktörü igli ve Genti Tare kardeşler. Müffetişlere göre şirketin gerçek sahipleri, Tare cephesi ve mafyanın elçileri arasındaki bir görüşme sonucu ortaya çıktı. Özellikle Genti Tare ve Bari organizasyonunun lideri Francesco Martiradonna arasında 8 Ocak 2015'teki elektronik postalar bu ilişkiyi ortaya çıkardı.

BAHİS SİTESİNİN SATIŞI GERÇEKLEŞMEDİ

Bahis sitesinin satışı gerçekleşmedi. Çünkü, mafya liderleri Arnavutluk'a yatırım yapmayı uygun bulmadı. Bu nedenle Tare kardeşler o dönemde finansal bir soruşturmadan çıkarıldı. Ancak dava dosyalara Italya Futbol Federasyonu'na gönderildi. Çünkü, bir kulüp yöneticisi aynı zamanda bir bahis ajansının sahibi olamaz. Bu bir spor suçu olduğu için Tare hakında soruşturma başlatıldı.

Giuseppe Pecoraro başkanlığındaki savcılık, daha sonra şimdi Ekonomi Bakanı kabine şefi olan Giuseppe Chine ile değiştirildi. ilgili konularda bir dizi soruşturma devam etti. Ancak, Tare bu soruşturmanın dışında tutuldu. lgli Tare bu davada kapsam dışı kaldı ve 'üçüncü tarafları itibarsızlaştırma girişiminin kurbanı' olduğunu dile getirdi.

VEDAT TRANSFERİ GÜNDEME GELDİ

Ancak satışa konu olan Arnavutluk'taki bahis ajansı soruşturması sırasında, Türkiye, Arnavutluk, İtalya üçgeninde yer alan Vedat Muriqi'nin transferini de gündeme getirdi.

"EN AZ 4 ARACIYA DAHA KOMISYON"

Lazio, Muriqi'yi geçen eylül ayında en az 4 aracı içeren bir transfer sonrası 17.5 milyon euro bonservisle satın aldı. Futbolcunun avukatı ve menajerine ek olarak, transferden pay alan isimler arasında Tare ile iyi ilişkileri olan Shkumbin Qormemeti, alım satım işlerinde çok aktif olan Gabriele ve Valerio Giuffrida kardeşler de yer alıyor.

Lazio, Gabriele ve Valerio Giuffrida kardeşlerin şirketi gg11'e Vedat Muriqi için komisyon ödediğini doğruladı. Tesadüfi biçimde Valerio Giuffrida 2 yıl boyunca başkan Claudio Lotito'nun da vekilliğini yürüttü. Lazio'ya göre bu vekalet hiçbir zaman efektif bir göreve dönüşmedi."

(Sporx)