Vedat Muriqi'in eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
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Vedat Muriqi'in eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ederken gündemin ilk sırasında golcü transferi var. Sarı-lacivertlilerin Vedat Muriqi'i transfer etmek için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Yıldız golcünün eşinden de bu iddiaları destekleyen bir paylaşım geldi. Vedat'ın eşi Edibe Muriqi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün 'dileğimiz' gerçek olur" dedi.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i yeniden takıma getirmek için kolları sıvadı. Bu sezon bitirici bir forvetin eksikliğini hisseden sarı-lacivertliler, Lazio'da beklentileri karşılayamayan Vedat'ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız golcünün eşi de yaptığı paylaşımla bu transfer için ne kadar istekli olduklarını ortaya koydu.

"İNŞALLAH BİR GÜN DİLEĞİMİZ GERÇEK OLUR"

Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün 'dileğimiz' gerçek olur" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Vedat Muriqi'in eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
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Ali Gülhan
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