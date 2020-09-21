Vedat Muriqi'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı gündemde. İtalyan gazeteci, golcü futbolcunun koronavirüse yakalandığını ve Lazio'dan konuya dair bir yalanlama gelmediğini iddia etti.

Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Geride bıraktığımız günlerde Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

LAZİO'DAN YALANLAMA GELMEDİ

İtalya'dan Daniele Caroleo adlı gazeteci futbolcu ile ilgili Lazio kulübünden herhangi bir yalanlama yapılmadığını ifade etti.

REKOR ÜCRETE TRANSFER OLDU

Vedat Muriqi, 17.5 milyon Euro net bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu. Ayrıca sarı-lacivertlilere 2.5 milyon Euro da bonus bedeli ödenecek. Bir sonraki satıştan da Fenerbahçe yüzde 5 alacak.

(Ajansspor)

Kaynak: Haberler.com