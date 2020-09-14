Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den alacağı 700 bin eurodan vazgeçti
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Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den alacağı 700 bin eurodan vazgeçti

Fenerbahçe'den İtalya'nın Lazio takımına transfer olan Vedat Muriqi'nin yaptığı fedakarlık ortaya çıktı. Kosovalı golcü, sarı-lacivertlilerden alacağı 700 bin euroluk alacağından vazgeçti.

14.09.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:00

Fenerbahçe'nin İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Vedat'ın geçen sezondan 500 bin ve Ağustos ayına ait olan 200 bin euro olmak üzere toplam 700 bin euroluk alacağından vazgeçtiği öğrenildi.

Muriqi, "Lazio beni çok istedi, onların stiline de uygunum. Sezonun çoğu maçı çift forvet oynuyorlar. Benim tipimde santrafor aradıklarını söylediler ben de kabul ettim" dedi.

YANAL'DAN ÇARPICI İTİRAF: GALATASARAY'LA İMZALAMIŞTI

Kosovalı golcünün sarı-lacivertli kulübe kazandırılmasında önemli bir paya sahip olan Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, Vedat Muriqi'in önce Galatasaray'a imza attığını itiraf ederek "Onu çok istemiştim. Yönetim de öyle ama ezeli rakibimiz Galatasaray imzayı attırmıştı. Ama sonra dostum diyebileceğim Gürel Aydın'dan rica ettim. Devreye girdi ve yıllarca konuşulacak bir transfer başarısına imza attı. Vedat'ı takıma kazandırmak için gerekli her şeyi yaptı. Vedat transfer olmasaydı, 15-20 milyon dolarlık bir maliyetle karşı karşıya kalacaktık. Bunu karşılamak da imkansızdı. Bu kalitede bir oyuncu alamazdık" ifadelerini kullanmıştı.

(Takvim)

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den alacağı 700 bin eurodan vazgeçti
Haber Yorumları (7)
ZAZA: sende ermenisin heralde 15 20 milyon taraftarı olan takımın sevenlerine neye dayanarak rum diyorsun
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E-DEVLET: YAPTIĞI FEDAKARLIK DEĞİL GİDEBİLMEK İÇİN YAPTIGI SON ÇARE
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PAŞABAHÇELİ: bu da senin son kıskançlık krizlerin
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