Vedat Muriç'ten Fenerbahçe'ye veda
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Vedat Muriç'ten Fenerbahçe'ye veda

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi tamamlanan Kosovalı golcü Vedat Muriç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Vedat Muriç'ten Fenerbahçe'ye veda
15.09.2020 19:09 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:13
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi tamamlanan Kosovalı golcü Vedat Muriç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Fenerbahçe'de beklediğinden daha büyük bir sevgiyle karşılaştığını belirten Muriç, "Fenerbahçe'ye gelirken çok büyük bir kulübün kapısından içeri girdiğimi biliyor, göreceklerimin neler olacağına dair tahminler yapıyordum. Ancak birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ailenin içinde, beklediğimden daha büyük bir sevgiyle karşılaştım. Bana gösterilen sevginin karşılığını vermek için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istedim. Milyonlarca taraftarımızla unutulmaz anlar yaşadım. Şimdi yeni bir maceraya başlarken, yeni hedeflere koşarken sizlerin sevgisi her zaman gücüm ve destekçim olacak. Başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimize, takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve tüm kulüp personelinin yanı sıra büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim.  Yaşatmış olduğunuz eşsiz sevgi ve benzersiz duygular için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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