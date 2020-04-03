Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriçi'in menajeri Haluk Canatar, "Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin oyuncusu bizim bir kulüple görüşmemiz Fenerbahçe'ye etik olarak saygısızlık olur. Burada doğru adres Fenerbahçe'dir. Vedat'la ilgili transfer tekliflerinin olmaması anormal olur" dedi.

Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriç ve stoper Serdar Aziz'in menajerliğini üstlenen Haluk Canatar, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte menajerinin açıklamaları:

"İtalya'da ve Türkiye'de hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmadı. Koronavirüs salgını sebebiyle transfer konuşulması şu anda zaten mümkün değil. Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin oyuncusu bizim bir kulüple görüşmemiz Fenerbahçe'ye etik olarak saygısızlık olur. Burada doğru adres Fenerbahçe'dir. Vedat'la ilgili transfer tekliflerinin olmaması anormal olur. Dünya futbolunda santrfor eksikliği var. Vedat'la da kulüplerin ilgilenmesi, oyuncuyu kulüplerin istemesi de normal. Vedat'la ilgili bir bilgi alınmak istendiğinde doğru adresin Fenerbahçe olduğunu söylüyoruz.

"BÖYLE BİR OYUNCU İÇİN TEKLİF GELMESİ GAYET DOĞAL"

Vedat Muriç gibi yüksek özelliklere sahip bir oyuncu dünyada çok az. Vedat, her iki ayağını da kullanabilen her iki kanatta da oynayabilen ve her mevkide takımına katkı sağlayan bir oyuncu. Böyle bir oyuncu için iyi kulüplerin izlemesi de transfer teklifleri yapması da gayet doğal, olmaması anormal. Fenerbahçe'nin Serdar ve Vedat'ın maaşında indirime gitmesi konusunda hiçbir şekilde talebi olmadı."