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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA, Ercan Çakar - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Mert Güzenge, Serkan Çimen, Mustafa SavranlarVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Emre Mor (Dk. 87 Salibur), Borini (Dk. 90+2 Balkovec), Jimmy Durmaz (Dk. 87 Adnan Uğur), Ahmed Musa (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Salih Dursun, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Emre Mor (Dk. 87 Salibur), Borini (Dk. 90+2 Balkovec), Jimmy Durmaz (Dk. 87 Adnan Uğur), Ahmed Musa (Dk. 79 Münir Levent Mercan)

Demir Grup Sivasspor : Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 74 Moussa Konate), Fajr (Dk. 89 Camara), Felix (Dk. 56 Hakan Arslan), Pedro Henrique (Dk. 74 Kerem Atakan Kesgin), Gradel, Kayode

Gol: Dk. 68 Borini (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 44 Cofie, Dk. 67 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Gradel, Dk. 90+4 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor ), Dk. 87 Jimmy Durmaz, Dk. 90+1 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük )

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan yaptığı ortada, arka direkte topu kontrol eden Fajr'ın vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada sağdan gelişen VavaCars Fatih Karagümrük Borini'nin şutunda, top ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin eline çarptı. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Mert Güzenge penaltı kararı verdi.

68. dakikada penaltı atışını kullanan Borini, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Emre Mor, Spor, Haberler

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