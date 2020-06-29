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Vatandaşlara sahte altın uyarısı

Vatandaşlara sahte altın uyarısı 1 Temmuz öncesi 'sahte altın' ikazı Türk halkının en sevdiği yatırım altına 'sahte' ayarı Altının 'ayar'larıyla oynadılar Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı Adem Karapınar;

29.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:35

Vatandaşlara sahte altın uyarısı

1 Temmuz öncesi 'sahte altın' ikazı

Türk halkının en sevdiği yatırım altına 'sahte' ayarı

Altının 'ayar'larıyla oynadılar

Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı Adem Karapınar;

"Sahte altınlara çok dikkat etmemiz gerekiyor"

"Piyasalarda hareketlenme tahmin ediyoruz"

KIRIKKALE - Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı Adem Karapınar, düğünlerin başlamasıyla birlikte sahte altınlara da dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında düğün salonları, Mart ayında geçici süreyle faaliyetlerini durdurmuştu. Bununla birlikte pek çok çift de özel günlerini ya iptal etti ya da erteledi. Normalleşme süreciyle birlikte düğün salonlarının belirli kurallar çerçevesinde 1 Temmuz'da kapılarını açması, bazı sektörlerde hareketlilik oluşturdu.

Güvenli limana 'sahte' ayarı

Yaz aylarının gelmesinin ardından düğün sezonu da açıldı. Yatırımcılar tarafından 'güvenli liman' olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan artış da bu süreçte devam etti. Altına yatırım yapanlar, diğer yatırım araçlarına güvenenleri geride bırakırken altın fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde 25'e yakın da bir artış yaşandı. Güvenli limandaki yükseliş sürerken piyasadaki sahte altına dikkat çekildi. Çoğu zaman gerçeğinden dahi ayırt edilemeyen altın görünümlü takılar ve sahte altınlar hem vatandaşları hem de kuyumcuları zora sokuyor.

"Piyasalarda hareketlenme tahmin ediyoruz"

Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı ve Pınar Kuyumculuk sahibi Adem Karapınar, zor bir süreç geçirdiklerini belirtti. Karapınar, "15 Mart'tan itibaren bizlerde zor bir süreç başladı ciddi anlamda. Düğünlerin olmaması, altınların birdenbire yükselmesi de etkiledi bizi. Ama önümüzdeki süreçte daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz pandemi sürecini atlatacağımızı düşünüyoruz. Düğün mevsimi de Temmuz'da başlıyor. Biraz hareket olacak diye tahmin ediyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur" dedi.

"Sahte altınlara çok dikkat etmemiz gerekiyor"

Altının ayarlarıyla oynandığını kaydeden Karapınar, "Sahte altınlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaş ister istemez kuyumcuya yutturabiliyor. Mümkün mertebe tanıdık müşterilerden alışveriş yapmakta fayda var. İster istemez insanların altın işi olmadığı için biraz daha gelen müşterilere hassasiyet gösterip yardımcı olmaya çalışıyorlar. Burada sahte altın alımına engel değil. O yüzden de dikkat etmelerinde fayda var. Ayarlarına bakmalarında fayda var. Vatandaşlar da gelsinler tanıdık kuyumcular varsa rahatlıkla gelip alışverişini yapsınlar. Kuyumcuya altını yazdırsınlar faturasını alsınlar. Bu şekilde vatandaşta kendini sağlama almış olabilir" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda altının gram fiyatı 390 TL, çeyrek altın 650 TL, Cumhuriyet altını ise 2 bin 650 TL civarında işlem görüyor.

Vatandaşlara sahte altın uyarısı

Kaynak: İHA

Manşet

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