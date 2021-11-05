Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu, yüzde 80'in yanıtı aynı oldu

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı vatandaşı sıkıntıya sokuyor. Gıdadan faturalara birçok kalemde alım gücü düşmüş durumda. Vatandaşlar özellikle yüksek gelen faturalardan şikayetçi.

VATANDAŞIN YÜZDE 80'İ FATURALARI ÖDERKEN ZORLANIYOR

Metropoll Araştırma, son zamanlarda gündem olan yüksek faturalarla ilgili bir anket yaptı. "Elektrik ve su faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye sorulan ankette, vatandaşların yüzde 80'i zorlandığını söyledi. Oranın bu kadar yüksek olması dikkat çekti.

"ZORLANMIYORUM" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 19,6

Ankete katılanların yüzde 53,7'si "Çok zorlanıyorum" derken, yüzde 26.6'sı ise "Biraz zorlanıyorum" dedi. "Zorlanmıyorum" diyenlerin oranı yüzde 19,6 olurken, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 0,1 oldu.

FATURALARI ÖDERKEN EN ÇOK HDP'LİLER ZORLANIYOR

Ankette"Elektrik ve su faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtların, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna göre dağılımı da yer aldı. Faturaları öderken en çok zorlanan seçmen Hdp'liler oldu.

Yanıtların, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna göre dağılımı şöyle:

AK Partililerin yüzde 35'i "Çok zorlanıyorum", yüzde 27.2'si "Biraz zorlanıyorum", yüzde 37.6'sı "Zorlanmıyorum" yanıtını verdi.

Chp 'lilerin yüzde 59.7'si "Çok zorlanıyorum", yüzde 29.5'i "Biraz zorlanıyorum", yüzde 10.8'i "Zorlanmıyorum" yanıtını verdi.

'lilerin yüzde 59.7'si "Çok zorlanıyorum", yüzde 29.5'i "Biraz zorlanıyorum", yüzde 10.8'i "Zorlanmıyorum" yanıtını verdi. İYİ Partililerin yüzde 65.4'ü "Çok zorlanıyorum", yüzde 22.7'si "Biraz zorlanıyorum", yüzde 11.9'u "Zorlanmıyorum" yanıtını verdi.

HDP'lilerin yüzde 66.2'si "Çok zorlanıyorum", yüzde 24.7'si "Biraz zorlanıyorum", yüzde 9.1'i "Zorlanmıyorum" yanıtını verdi.

Mhp 'lilerin yüzde 28.4'ü "Çok zorlanıyorum", yüzde 31.6'sı "Biraz zorlanıyorum", yüzde 40'ı "Zorlanmıyorum" yanıtını verdi.

'lilerin yüzde 28.4'ü "Çok zorlanıyorum", yüzde 31.6'sı "Biraz zorlanıyorum", yüzde 40'ı "Zorlanmıyorum" yanıtını verdi. Saadet Partililerin yüzde 50'si "Çok zorlanıyorum", yüzde 13.6'sı "Biraz zorlanıyorum", yüzde 36.4'ü "Zorlanmıyorum" yanıtını verdi.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet