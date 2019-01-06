Vaski'den Su Sayacı Üretimi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), hem kurumun ekonomik gücünü artırmak hem de milli ve yerlilik politikası çerçevesinde kendi teçhizatını yapmak için atağa geçti.

Makine ikmal garajında faaliyete geçirilecek yeni tesislerde, yetkililerle geniş kapsamlı incelemelerde bulunan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, su sayaçları yapımını gerçekleştirecekleri belirterek, bu proje ile kurumun büyük tasarruf ve istihdam sağlayacağını söyledi.

Tekataş, ilk etapta 12 bin sayaç, hedefin ise 25 bin sayacın onarımı ve yeniden yapımı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu Van için yeni bir başlangıç ve büyük bir adımdır. Bizler kurumu sıfırdan sayaç imal edebilecek tesislere kavuşturuyoruz. Fabrika gibi çalışacak tesis hem Van hem de bölge illeri için önemlidir. VASKİ'nin bir ilke daha imza attığının altını çiziyoruz ve kendi markamızla sayaç imal edilecek. Büyük tasarruf ve ekonomik geri dönüşüm sağlanacak. Türkiye'de bir ilke imza atılarak sayaçlar Van'da üretilecek. 35 kişilik bir istihdam sağlanması hedefleniyor. Çevre illere de hizmet verilecek. Kurum bu proje ile 3 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olacak. Artık bu proje ile hiçbir sayacın atık malzeme olarak işlev görmeyecek. Her parçanın değerlendirilerek ekonomiye geri kazandırılacak."

Tekataş, bu yöntemle istasyonda hem yeni sayaç üretileceğini hem de sayaçlarda herhangi bir nedenle oluşan arızaların tamirinin yapılarak sayaçların tekrar kullanılabilir hale getirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA