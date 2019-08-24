'VAR' odasına dürüm sipariş ettiler

Yunanistan'da oynanan Lamia-Panathinaikos maçı sırasında VAR odasına dürüm sipariş edildi. Yemek siparisinin geldiği anlar canlı yayında ekranlara yansıdı.

24.08.2019 20:00
'VAR' odasına dürüm sipariş ettiler

Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan Lamia - Panathinaikos maçı sırasında VAR odasına yemek siparişi gelmesi olay yarattı.

VAR hakemleri ve teknik çalışanın, 3 adet dürüm (souvlaki) sipariş ettiği ortaya çıktı. Yemek siparişinin geliş anı canlı yayında ekranlara yansıdı.

İşte VAR odasına dürüm siparişinin geldiği an;

'VAR' odasına dürüm sipariş ettiler
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YORUMLAR (3)

  • METİN:
    sanki bizimkilerde gelmiycek bizdede lahmacun gelir geçin bu traşmasyonları Futboldaki dengesizliği ve yandaşlığı var falan kurtarmaz AHLAK VE ADAETLİ varlar kurtarır ki oda üç beş milyon sene sonra ancak
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  • EREN:
    Bizimkilerde de oda duman altı kafalar pırıl pırıl odaya bı giriyosun göz gözü görmüyor. önlerinde ekran var ama kafalar guzel oldugu ıcın vardakı kararların yuzde 50 sınden fazlası yanlıs
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