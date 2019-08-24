'VAR' odasına dürüm sipariş ettiler

24.08.2019 20:00

Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan Lamia - Panathinaikos maçı sırasında VAR odasına yemek siparişi gelmesi olay yarattı.

VAR hakemleri ve teknik çalışanın, 3 adet dürüm (souvlaki) sipariş ettiği ortaya çıktı. Yemek siparişinin geliş anı canlı yayında ekranlara yansıdı.

İşte VAR odasına dürüm siparişinin geldiği an;