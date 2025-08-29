Vanspor Bandırmaspor CANLI izleme linki var mı? Vanspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

Bu akşam Vanspor ile Bandırmaspor'un karşı karşıya geleceği mücadelede heyecanın zirveye çıkması bekleniyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Futbolseverler, müsabakanın hangi kanalda ekranlara geleceğini ve canlı yayın linkine nasıl ulaşabileceklerini haberimizden öğrenebilecek.

VANSPOR BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in heyecanla beklenen Vanspor – Bandırmaspor karşılaşması, futbolseverler tarafından Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde yayın yapıyor. TRT Spor ise Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz olarak izlenebilecek.

VANSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vanspor ile Bandırmaspor arasındaki mücadele 29 Ağustos Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

VANSPOR BANDIRMASPOR MAÇI SKOR BİLGİSİ

Mücadele henüz start almadı. Maç tamamlandıktan sonra güncel skor bilgisi paylaşılacak.

VANSPOR BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig'in önemli karşılaşmasına Van ev sahipliği yapacak. Vanspor ile Bandırmaspor arasındaki maç, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.