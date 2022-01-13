Vanspor 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vanspor 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Vanspor 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Vanspor Futbol Kulübü, Taha Gür ve Uğur Adem Gezer ile sözleşme imzaladı.

Vanspor Futbol Kulübü, Taha Gür ve Uğur Adem Gezer ile sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor, son olarak Süper Lig takımlarından Yeni Malatya Spor'un oyuncusu Taha Gür ile 2. devre için kiralık sözleşme, Kırklareli Spor'da oynayan Uğur Adem Gezer'le de 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni, Asbaşkan Akın Dinçer ve Futbol Şube Sorumlusu Erkan Avseren'in katılımıyla gerçekleşti. - VAN

Vanspor 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Vanspor 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Vanspor 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi

 Eski yönetici Selim Kosif'ten olay eleştiri: Şu an doğan çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor

Eski yönetici Selim Kosif'ten olay eleştiri: Şu an doğan çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title