Vanspor 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Vanspor Futbol Kulübü, Taha Gür ve Uğur Adem Gezer ile sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor, son olarak Süper Lig takımlarından Yeni Malatya Spor'un oyuncusu Taha Gür ile 2. devre için kiralık sözleşme, Kırklareli Spor'da oynayan Uğur Adem Gezer'le de 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni, Asbaşkan Akın Dinçer ve Futbol Şube Sorumlusu Erkan Avseren'in katılımıyla gerçekleşti. - VAN