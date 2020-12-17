Türk Hava Yolları yarı finalde

Avrupa'da namağlup unvanını koruyan Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Challenge Kupası çeyrek final maçında, Fransa temsilcisi Vandoeuvre Nancy VB takımını 3-0 mağlup ederek, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Hem misli.com Sultanlar Ligi'ndeki hem de Avrupa'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Türk Hava Yolları voleybol takımı, 2021 CEV Challenge Kupası çeyrek final maçında İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Las Palmas şehrinde bulunan Insular Spor Salonu'nda Vandoeuvre Nancy VB takımını 25-21, 25-21 ve 25-19'luk set skorlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı yarı finale yükseldi. Türk Hava Yolları yarı finalde ise bir diğer Türk temsilcisi Sistem9 Yeşilyurt ile karşılaşacak.

2020 CEV Challenge Kupası'nda oynadığı her maçtan galip ayrılan Türk Hava Yolları'nın şampiyonluk hedefi, COVID-19 pandemisi nedeniyle sezonun sona ermesinden dolayı yarım kalmıştı. Türk Hava Yolları bu yıl kupayı kazanmak istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı