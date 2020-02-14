Van Valiliğinden 'çığ ve düzensiz göçmen' açıklaması

14.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:57

Van Valiliği, çığ bölgesi ve Çaldıran ilçesindeki düzensiz göçmenlerle ilgili bir açıklama yayımladı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihinde çığ düşen bölgeye ulaşmak için sabah saatlerinde yol açma çalışmalarına başlandığı belirtilerek, "Önceki gün açılan 3 kilometrelik yol kar yağışı ve tipi yüzünden kapanınca, ekipler Yukarı Narlıca bölgesine kadar olan bölgeyi yeniden açtı. Çığ bölgesine ulaşmak için yol açma çalışması sürüyor. Ekipler yol açma çalışmasını tamamlayıp çığ bölgesine ulaştıktan sonra teknik ekibin yapacağı değerlendirme sonrası şartlar uygun olursa çığ altında kaldığı değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmaları başlatılacak. Şu anda Van-Bahçesaray kara yolu dışında kapalı bulunan yolumuz yok. Bahçesaray ilçesine de Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanabiliyor. Çaldıran'da yurda yasa dışı yollarla girdiği ve donarak hayatını kaybettiği belirtilen 13 düzensiz göçmenin bulunduğu bölgede hava şartları şu anda müsait değil. Hava şartlarının uygun olması durumunda jandarma ekipleri inceleme yapacak, ardından ihtiyaç görülmesi halinde Van'dan bölgeye AFAD ekibi sevk edilecek" denildi. - VAN

Kaynak: İHA