Van Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

06.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:26

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimiyle Van Spor Futbol Kulübü'nün rakibi belli oldu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Kamp Merkezi Orhan Saka Salonunda gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp yöneticilerinin katıldığı kura çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon gibi büyük takımların da rakipleri belli oldu. Kurada, TFF 2. Lig ekibi Van Spor Futbol Kulübünün rakibi de Kasımpaşa oldu.



5. turda ilk karşılaşmaların 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA