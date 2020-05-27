Van'da toplu ibadet yapılacak yerlerle ilgili kararlar alındı
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Van'da toplu ibadet yapılacak yerlerle ilgili kararlar alındı

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda, koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden kısmi olarak açılmasına ilişkin kararlar alındı.

Van'da toplu ibadet yapılacak yerlerle ilgili kararlar alındı
27.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:12

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda, koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden kısmi olarak açılmasına ilişkin kararlar alındı.

Vali Bilmez başkanlığında valilik toplantı salonundaki toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili ve Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Müftüsü Ömer Keskin, ilçe müftüleri ve İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Bilmez, pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla camilerin Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ibadete kapatıldığını söyledi. Vali Bilmez, normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte yine Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge uyarınca camilerin 29 Mayıs 2020 Cuma günü kısmi olarak toplu ibadete açılacağını belirtti. Bilmez, ilgili kurumlarla bir araya gelerek alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini ve bazı kararlar aldıklarını ifade etti. Vali Bilmez'in konuşmasının ardından toplu halde ibadet yapılacak yerlerde alınacak tedbirler karara bağlandı. Toplantıda alınan kararlar şöyle: "Cuma namazı kılınacak uygun olan camileri il ve ilçe müftülükleri belirleyecek. Cuma namazı kılınacak yerlerin kapasitesi belirlenip, fazla kişi alınmayacak. Cuma kılınacak mekanlarda cuma heyeti oluşturulacak. Bu heyette müftülük, emniyet, sağlık ve zabıta personeli görev alacak. Vatandaşlar, namaza evde abdest alıp seccadeleriyle gelecek. Maske takmak zorunlu olacak. Namaz öncesi ve sonrası fiziksel temastan kaçınılacak mesafeye dikkat edilecek. Başta kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere tüm hastalar toplu halde ibadet edilen yere gelemeyecek. Sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından izole edilen, başta İstanbul olmak üzere il dışından gelen ve 14 günlük karantina sürecinde bulunan vatandaşlar toplu halde ibadet edilecek yerlere gelmeyecek. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan (65 yaş üstü, 20 yaş altı) kişiler camiye gelemeyecek. Toplu halde ibadet edilen yerlerde ve çevresinde seyyar satıcılara ve dilencilere müsaade edilmeyecek. Toplu halde ibadet edilen yerlerde bağış yapılmayacak ve bağış toplanamayacak. Toplu ibadet yapılan yerlerde ses düzeni kurulacak. Cuma namazının sadece farzı toplu halde kılınacak. Vatandaşlar cuma namazı öncesindeki ve sonrasındaki sünnetleri evinde kılacak."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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