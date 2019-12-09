Van'da iş yerinin bacasından çıkan yangın korkuttu
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Van'da iş yerinin bacasından çıkan yangın korkuttu

Van merkez Edremit ilçesinde bir işyerinin bacasından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

09.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:00
Van'da iş yerinin bacasından çıkan yangın korkuttu

merkez ilçesinde bir işyerinin bacasından çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Yeni TOKİ yolunda bulunan bir lokantanın bacasında yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Korkulu anların yaşattığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası büyümeden söndürüldü. Polis yangınla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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