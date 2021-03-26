Van'da bir kamyonun kasasında 112 sığınmacı yakalandı
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Van'da bir kamyonun kasasında 112 sığınmacı yakalandı

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da bir kamyonun kasasında 112 sığınmacı yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde bir kamyonun kasasında 112 sığınmacı yakalandı.

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Van'ın Muradiye ilçesinde bir kamyonun kasasında 112 sığınmacı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesi'nde H.T. yönetimindeki kamyonu durdurdu.

Yapılan aramalarda aracın kasasında yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 112 sığınmacı yakalandı.

Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu sığınmacılar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilirken sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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