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Van Büyükşehir, engellilerin yardımına koşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Van Büyükşehir, engellilerin yardımına koşuyor

Van Büyükşehir Belediyesi, MTS Tip 2 hastalığı olan 14 yaşındaki engelli çocuğa medikal malzeme desteğinde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, MTS Tip 2 hastalığı olan 14 yaşındaki engelli çocuğa medikal malzeme desteğinde bulundu.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tuşba ilçesi Seyrantepe mahallesinde oturan MTS Tip 2 hastası Üveytullah Dumanlıdağ ve ailesini ziyaret etti. Dumalıdağ ailesini evinde ziyaret eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri 14 yaşındaki doğuştan engelli olan Üveytullah Dumanlıdağ'a ayak bileği ortezi (AFO) ve eli için de ellik ortezi hediye etti. Verilen destekten dolayı büyük bir mutluluk yaşayan engelli çocuğun ailesi belediye ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Van Büyükşehir, engellilerin yardımına koşuyor

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