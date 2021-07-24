VALORANT Challengers Kapalı Elemeler 3. Aşama 2. Hafta maçları başlıyor!
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VALORANT Challengers Kapalı Elemeler 3. Aşama 2. Hafta maçları başlıyor!

VALORANT Challengers Kapalı Elemeler 3. Aşama 2. Hafta maçları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Main Event için çıkış bu maçlardan geçiyor!

Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşanacağı VALORANT Challengers Kapalı Elemeler 3. Aşama 2. Hafta maçları başlıyor.

Main Event için son çıkış bugün oynanacak "Lower Bracket" maçlarından geçiyor. Günün karşılaşmaları 15 dakika sonra iki ayrı kanal üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçların yayınlanacağı ilk kanal "VALORANT_Esports_TR" bir diğeri ise turnuvalar boyunca analiz ekibinde bulunan "SENCER" kanalından olacak.

Bugün toplamda 4 maç oynanacak. Yayınlanacak maçlar ve kanalları ise şu şekilde:

Kanal 1 (VALORANT_Esports_TR)

OutRage X Zero Zone

Digital Athletics X "Bir üstteki maçın galibiyle oynayacak"

Kanal 2 (Sencer)

ThunderBolts Gaming X fastPay Wildcats

Team Aurora X "Bir üstteki maçın galibiyle oynayacak"

Oynanacak ilk maçlar saat 18.00'de başlarken ikinci maçlar ise 20.00'de başlayacak. 20.00'de başlayacak maçların galipleri ise "Main Event"e kalan son iki takım olmuş olacak. "Upper Bracket"ten "Main Event"e kalan iki takım ise RARE Esports ve Beşiktaş Esports oldu.

Playerbros ekibi olarak maç oynayacak tüm takımlara başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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