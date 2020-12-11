Valladolid - Osasuna İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Valladolid - Osasuna maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Valladolid - Osasuna maçıdır. Peki Valladolid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

VALLADOLİD - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Valladolid - Osasuna maçı 11 Aralık Cuma günü (yani bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

VALLADOLİD - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Valladolid - Osasuna maçını S Spor Smart , D-Smart 77, CBC Sport , Azerspace 46E kanallarından izleyebilirsiniz.

VALLADOLİD - OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, José Zorrilla Stadyumu, Valladolid'da oynanacak.